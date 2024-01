Ludmilla anuncia turnê para 2024 com show em Fortaleza

Ludmilla fará turnê comemorativa em 2024 com show em diversos locais do Brasil; a cantora irá passar por Fortaleza em julho

Iniciando no mês de maio de 2024, mais de 15 datas estão confirmadas até o momento. De acordo com a postagem, novas datas e cidades devem ser reveladas em breve.

“Celebrando as minhas diversas facetas que me conectam à vocês, apresento ‘Ludmilla In The House’, turnê que passeará pela minha trajetória ao longo da última década ”, descreve a artista em publicação no Instagram .

A cantora Ludmilla anunciou nesta segunda-feira, 18, uma turnê comemorativa dos seus 10 anos de carreira. Intitulada “Ludmilla in the house” a turnê irá passar por diversas cidades do País, incluindo Rio de Janeiro, Belém, Vitória, Natal e Florianópolis.

Fortaleza também irá receber o show que irá celebrar a trajetória de um dos nomes mais relevantes do funk atual. Na Capital, a apresentação de Ludmilla está marcada para o dia 5 de julho, uma sexta-feira, no estacionamento do Shopping Iguatemi.

Os ingressos vão ser vendidos no site da Eventim, com valores de inteira de R$ 340 a R$ 1.040. A data da abertura das vendas não foi divulgada.

Ludmilla em Fortaleza

No mês de janeiro de 2023, Ludmilla participou do “Férias na P.I”, que reuniu públicos de diversas idades no show gratuito no Aterro da Praia de Iracema.

Em agosto, a cantora esteve no Fortal 2023 e trouxe pela primeira vez à Capital o bloco "Fervo da Lud". Já em setembro, Ludmilla passou por Fortaleza com o show “Numanice”. O projeto de pagode da artista na cidade cearense foi realizado no Marina Park.

Ludmilla in the House em Fortaleza

Quando : sexta-feira, 5 de julho de 2024

: sexta-feira, 5 de julho de 2024 Onde : estacionamento do Shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

: estacionamento do Shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto : de R$ 340 a R$ 1.040 (valores de inteira)

: de R$ 340 a R$ 1.040 (valores de inteira) Vendas : em breve no site da Eventim

: em breve no site da Eventim Mais informações: no Instagram @ludmillainthehouse.tour

