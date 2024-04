Madonna no Brasil: relembre os shows da artista no País

Antes mesmo da confirmação, fãs já compram passagens, alugam hotéis e barcos para ver o show de Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonna

É oficial! A cantora Madonna retorna ao Brasil para show gratuito no Rio de Janeiro. Marcado para o dia 4 de maio, um sábado, o evento acontecerá na Praia de Copacabana e irá comemorar os 100 anos de fundação do Banco Itaú. Dona de inúmeros hits que marcaram gerações, como "Like a Virgin", "Hung Up" e "Vogue"', esta será a quarta vez que a artista faz show no Brasil. Com 40 anos de carreira, relembre as passagens de Madonna no Brasil. Madonna no Brasil: cantora fará show gratuito em Copacabana

Relembre os shows de Madonna no Brasil: 1993 Há 31 anos, a cantora Madonna desembarcou pela primeira vez no Brasil para dar início à turnê “The Girlie Show”. Promovendo o álbum “Erotica”, a apresentação da artista aconteceu nos estádios Maracanã, no Rio de Janeiro, onde reuniu 88 mil pessoas, e Morumbi, em São Paulo, somando 120 mil presentes. Confira | Turnê de Caetano e Maria Bethânia ganha novas datas 2008 A segunda passagem de Madonna no Brasil foi com a turnê “Sticky & Sweet Tour”, no qual foram realizados dois shows no Morumbi, em São Paulo, e três no Maracanã, no Rio de Janeiro.