Madonna segue Pabllo Vittar no Instagram e fãs reagem

Participação em show ou música? Após Madonna seguir Pabllo Vittar no Instagram, fãs reagem na internet com especulações

Participação especial? Madonna seguiu Pabllo Vittar no Instagram e especulações surgiram entre os fãs sobre uma possível participação no show que a cantora fará no Brasil no mês de maio. A “Rainha do Pop” desembarca no Rio de Janeiro no próximo mês para um show gratuito da “The Celebration Tour” na praia de Copacabana, no dia 4.

Por possuir uma música com participação de Anitta, rumores na internet sugeriam uma participação da carioca no show. Entretanto, com a artista seguindo Vittar, alguns internautas especulam sobre uma participação da drag queen.

“Lembrando que a Pabllo já teve uma parceria com o Itaú, há muitas chances dela subir para cantar com a Madonna”, escreveu um usuário do X (Twitter).