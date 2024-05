Madonna desembarca no Rio de Janeiro para show histórico

Há poucos dias do show que será realizado em Copacabana, Madonna desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 29

A Rainha do Pop chegou! Madonna desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 29, para o show que fará na Praia de Copacabana no sábado, 4. A cantora chegou em seu jatinho particular no Aeroporto Internacional Tom Jobim, às 10h06min.

A aeronave saiu da Cidade do México, onde aconteceu o penúltimo show da “The Celebration Tour”, e estava sendo acompanhada ansiosamente pelos fãs brasileiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A artista desembarcou em um hangar, em uma área que possui acesso direto para os veículos. Da área, Madonna já saiu do aeroporto.