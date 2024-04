Show da Madonna: Azul terá voos de Juazeiro do Norte para o Rio de Janeiro

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

As operações extras para o show da artista foram disponibilizadas pela companhia aérea em 27 cidades brasileiras

Conforme a empresa, os dias de maior movimento serão 3, 4 e 5 de maio, representando mais de 58% das decolagens programadas pela Azul na primeira semana do mês.

No Brasil, a companhia informa mais de 400 voos de diversas regiões, operados entre os dias 1º e 7 de maio, totalizando mais de 60.300 assentos disponíveis para passageiros.

A Azul Linhas Aéreas anunciou dois voos extras nos dias 4 e 5 de maio de Juazeiro do Norte para o Rio de Janeiro. A ideia é ofertar mais opções para o show gratuito da cantora pop Madonna em Copacabana.

As vendas já estão disponíveis no site da Azul, Central de Vendas ou nas agências de viagens parceiras.

Além disso, no comunicado, a companhia frisa que opera em três aeroportos no Rio de Janeiro: Santos Dumont, Galeão e Jacarepaguá.

Somando todas as operações nos três terminais, são 870 movimentos (ida ou volta) no período, disponibilizando mais de 103 mil assentos – uma capacidade equivalente a um estádio e meio do Maracanã.