Anitta pode participar do show gratuito de Madonna em Copacabana

Segundo colunista, Anitta irá participar do show gratuito de Madonna, em Copacabana. Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira, 21, após a confirmação do show gratuito da Madonna na Praia de Copacabana, uma nova revelação chega para aumentar as expectativas da apresentação. Segundo a colunista do jornal Metrópoles, Fábia Oliveira, Anitta subirá no palco ao lado da rainha do pop, como participação especial. Será a primeira vez que Madonna e Anitta dividem um palco ao vivo, em uma performance.

As duas artistas, apesar de nunca terem se apresentado juntas, em 2019 gravaram o feat "Faz Gostoso", que integra o álbum "Madame X" da rainha pop Madonna. A passagem de Madonna pelo Brasil integra a sua turnê "The Celebration Tour".



A funkeira brasileira recentemente foi ao seu perfil no X (ex-Twitter) para agradecer a dedicação dos fãs por terem “conseguido” algo. O motivo do agradecimento não foi esclarecido pela cantora, deixando um ar de suspense e curiosidade entre os fãs.

Nas redes sociais, internautas teorizam que os agradecimentos se dão pela participação da cantora brasileira no show de Madonna, no Rio de Janeiro.