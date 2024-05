Anitta revela músicas de novo álbum e Sam Smith é confirmado

VEJA TAMBÉM| Anitta pode participar do show gratuito de Madonna em Copacabana

Como mostra a publicação que a cantora compartilhou nas redes sociais na quarta-feira, 24, o compositor britânico estará na faixa “Ahi”. A presença de Smith já era esperada, já que a tracklist extraoficial — divulgada com a pré-venda do CD — já apontava isso.

O novo álbum de Anitta , “Funk Generation” , que será lançado nesta sexta-feira, 26, teve os nomes de suas músicas oficialmente revelados. Além das faixas, foram divulgados os artistas que estarão no disco. O cantor inglês Sam Smith está entre os confirmados.

Antes desta música, Sam Smith e Anitta já haviam gravado uma colaboração, intitulada “I Wanna Be”, mas ela foi descartada por ele.

Além do cantor inglês, os DJs brasileiros Dennis e Pedro Sampaio estão no novo álbum com a música “Joga Pra Lua”, e a espanhola Bad Gyal e o porto-riquenho Brray na faixa “Double Team”.