Maria Solange, que viralizou ao som de Madonna, grava comercial

Após viralizar com vídeo dançando a música "Holiday", Maria Solange foi convidada para gravar comercial do banco que patrocina o show de Madonna

Maria Solange Amorim, a cearense que viralizou dançando uma música de Madonna em um bar de Manaus, gravou um comercial para o banco que está patrocinando o show da Rainha do Pop no Brasil, que acontece em maio no Rio de Janeiro.

Um vídeo foi compartilhado por uma página no X (Twitter) dedicada à cantora. Nele, Maria Solange aparece revelando a novidade: “Hoje estou aqui no Estúdio Itaú, onde estou fazendo uma gravação com essa equipe maravilhosa. Eu conto com vocês no showzaço da Madonna”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gente que coisa mais linda pic.twitter.com/qSaSlz8E0K

Relembre viral com música de Madonna

Em 2020, a cearense viralizou na internet dançando a música “Holiday” em um bar na capital do Amazonas. Na época, ela tinha acabado de perder seu filho de 24 anos, que tinha sido assassinado.

Ao chegar no estabelecimento, ela pediu que colocassem uma música para cantar e dançar para ele. Com a repercussão, o vídeo chegou até Madonna, que republicou o material e pediu que ajudassem a mulher.

A história por trás desse vídeo é muito forte, ela estava dançando pelo filho q nesse dia foi assinado e a Madonna em 2020 notou o vídeo e compartilhou, a partir daí a vida de Maria Solange mudou, uma ONG q cuida de dependentes químicos ofereceu ajuda e hoje ela é uma nova mulher pic.twitter.com/5zuBqS15d6

“Você está se sentindo sem esperança hoje? A vida parece ser uma notícia ruim atrás de outra? O apocalipse parece estar perto? Eu acho que muitos de nós nos sentimos do mesmo jeito. Em dias como esses, nós só temos que aumentar a música e dançar", escreveu a intérprete de “La Isla Bonita”.

Maria Solange era dependente química e vivia na cidade nortista após utilizar seu corpo como “transporte” para entorpecentes — ação popularmente denominada como mula. Após o sucesso do vídeo, recebeu ajuda de um projeto social e ficou em recuperação em uma clínica em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo.

Ela retomou o contato com a família e ao sair da recuperação, se mudou para casa de uma irmã em Fortaleza. No entanto, ela retornou a Manaus após receber uma proposta de trabalho. Atualmente, a cearense mora em Guarulhos, São Paulo.