Marcos Mion e Kenya Sade apresentam show da Madonna na TV Globo

Com menos de 10 dias para o show da Madonna no Brasil, os fãs da artista em todo o país seguem tendo surpresas para a apresentação da cantora. Marcado para acontecer na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o evento terá transmissão ao vivo na Globo.

Com exibição na TV aberta e nos canais Multishow e Globoplay, a transmissão contará com apresentação de Marcos Mion e Kenya Sade.

“Será uma honra levar para o grande público brasileiro este momento histórico do entretenimento no nosso país. Tive a oportunidade de assistir ao show nos EUA e é um verdadeiro acontecimento”, contou o apresentador do “Caldeirão com Mion” ao F5.