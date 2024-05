K-Pop: RM, do BTS, lança novo álbum em meio a serviço militar

RM, do BTS, anuncia lançamento do segundo álbum solo para o mês de maio

Intitulado “Right Place, Wrong Person”, o segundo disco solo do RM, nome artístico de Kim Namjoon , está previsto para ser lançado no dia 24 de maio.

“Temos o prazer de anunciar o lançamento de ‘Right Place, Wrong Person’, o segundo álbum solo do membro do BTS , RM”, anunciou a publicação assinada pela empresa sul-coreana.

O líder do BTS , RM, irá lançar um novo álbum . A novidade foi confirmada pela Hybe, empresa que gerencia a carreira do grupo de k-pop , nesta quinta-feira, 25, nas redes sociais.

Leia também | K-Pop: Taehyung, o V do BTS, surpreende fãs e lança nova música

De acordo com o comunicado, o novo projeto musical do integrante do BTS é do gênero alternativo, e apresenta “um som rico aliado a letras francas e honestas”.

Novo álbum de RM, do BTS, será lançado durante serviço militar obrigatório

No final de 2022, RM estreou como artista solo com o álbum “Indigo”. O primeiro álbum individual do líder do BTS contou com músicas em parceria com Erykah Badu, Anderson .Paak, Tablo e outros artistas reconhecidos internacionalmente.