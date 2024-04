K-Pop: Taehyung, o V do BTS, surpreende fãs e lança nova música

"FRI(END)S", nova música do Taehyung, o V do BTS, foi lançada nas plataformas de streaming

Os fãs do BTS podem comemorar. Mesmo com todos os sete membros do grupo sul-coreano ausentes devido ao serviço militar obrigatório, os Armys – nome dado ao fã-clube do BTS – seguem tendo atualizações dos artistas.

Nesta sexta-feira, Taehyung, o V, lançou um novo single. Intitulado “FRI(END)S”, a música foi lançada nas plataformas de streaming junto com outras três versões em remix: instrumental, acelerada e lenta.

Mesclando os gêneros soul e R&B, a nova canção foi divulgada apenas seis meses depois do lançamento do primeiro álbum solo de Taehyung, “Layover”.