Jin e J-Hope, do BTS, concluem o serviço militar em 2024

Para a alegria das Armys (nome dado para as fãs do BTS), este ano dois integrantes do grupo de K-pop sairão do serviço militar obrigatório. Jin, o primeiro a ingressar no serviço e mais velho do grupo, sairá em 12 de junho, enquanto J-hope voltará em 17 de outubro para suas atividades musicais.

Na plataforma de comunicação com os fãs, o Weverse, J-hope aproveitou para deixar uma mensagem no fim de ano. "Mal posso esperar para mostrar a vocês uma versão maravilhosa de mim outra vez. Eu sinto muita falta de vocês, dos outros membros (do grupo) também", publicou.

