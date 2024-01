Mãe tenta registrar filho com nome dos 7 integrantes no BTS: "não aceitaram"

Uma mãe resolveu declarar de vez o seu amor pelo grupo de K-Pop BTS e homenagear os integrantes da banda no nome do seu filho mais novo. O brasileiro Seokjin Namjoon Almeida foi legalmente registrado em um cartório, em dezembro de 2023, no Espírito Santo .

"Eu ia colocar os sete nomes do BTS no meu bebê, mas os dois cartórios não aceitaram. Um não aceitou nenhum nome, demorei dois dias para conseguir registrar. No outro, eu consegui colocar só com dois nomes, com muito custo, tô sofrendo até agora por não ter aceitado todos", contou Jaqueline, que também é mãe de Dexter e Angelique, em vídeo nas redes sociais.

Certidão da criança passou por correção na escrita

Mesmo quando tudo parecia resolvido, a mãe das crianças precisou retornar ao cartório para uma mudança na escrita do nome do filho mais novo.

Na primeira certidão, a criança recebeu o nome de Seokjin Namjoom, com M, diferente do nome original do artista. Ao perceber o erro, a mãe retornou ao cartório e pagou uma taxa pra fazer a correção.

"Eu, com medo do cartório não aceitar registrar pelo menos dois nomes porque eu já estava sofrendo em ter que tirar alguns nomes, em vez de botar com 'N', botei com 'M' no final. Lá vou eu pagar multa", explicou Jaqueline.

Após sua história viralizar nas redes sociais, Jaqueline se defendeu das críticas. “Para quem me critica, só lamento. Gosto é gosto e eu sou mãe, eu escolho o nome dos meus filhos. Quando vocês tiverem o filho de vocês, vocês escolhem o nome”, afirmou.