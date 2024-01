K-Pop: Trajetória do grupo BTS é contada em quadrinhos

Enquanto os fãs aguardam a volta do grupo de K-Pop BTS em 2025, quando todos tiverem concluído o serviço militar obrigatório , a TidalWave Comics lançará uma história em quadrinhos narrando a ascensão do grupo , desde seu início em 2013, até o estrelato dos dias atuais.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

História em quadrinhos do BTS irá contar a trajetória do grupo de K-Pop

O quadrinho, previsto para ser lançado no dia 10 deste mês, contará a história de como os sete integrantes, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, saíram do anonimato para a fama, passando por toda a trajetória do grupo até a recente transição para o serviço militar obrigatório.

Confira | Jin e J-Hope, do BTS, concluem o serviço militar em 2024

O hiato do grupo sul-coreano se deu pois, na Coreia do Sul, homens fisicamente capazes, com idade superior aos 18 anos e inferior aos 28 anos de idade, devem servir ao exército por um período de, aproximadamente, um ano e meio.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui