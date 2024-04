K-Pop: Cha Eunwoo, do Astro, virá ao Brasil em junho

O show do artista ao Brasil acontece no dia 1º de junho, um sábado. Trazendo a turnê "Just One Ten Minute: Mystery Elevator", a apresentação acontece na casa de shows Vibra, localizada na cidade de São Paulo.

Os ingressos serão vendidos na plataforma Pixel Ticket. Até o momento, data do início das vendas e informações sobre os valores dos ingressos ainda não foram revelados.

K-Pop: Cha Eunwoo no Brasil