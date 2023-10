K-Pop: Novo álbum de Jungkook tem música escrita por Ed Sheeran

O primeiro álbum solo de Jungkook, do BTS, está perto de ser divulgado nas plataformas de música. Marcado para ser lançado no dia 3 de novembro, “Golden” terá canções com colaborações de diversos artistas.

No domingo, 15, a Big Hit, empresa que gerencia a carreira dos membros do BTS, divulgou o repertório do disco que terá 11 faixas. O álbum do artista de k-pop traz – além das faixas “3D” (com Jack Harlow) e “Seven” (com a rapper Latto), que já foram lançadas – parcerias com músicos conhecidos mundialmente.

