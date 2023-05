RM, do BTS, e Baekhyun, do EXO, participam do novo disco de Colde

Novo álbum do artista sul-coreano de R&B terá participações de RM, do BTS, Baekhyun, do EXO, e Lee Chanhyuk, do dua AKMU; "Love part 2" será lançado na quinta-feira, 4

Os idols de k-pop RM, do BTS, e Baekhyun, do EXO, vão participar do novo álbum de Colde, artista sul-coreano de R&B. Intitulado “Love part 2”, o novo disco do cantor e compositor será lançado nesta quinta-feira, 4, às 6 horas da manhã (horário de Brasília).

O álbum terá oito canções, sendo três colaborações, que foram confirmadas na manhã desta segunda-feira, 1º, nas redes sociais de Colde. Namjoon, o RM do BTS, participa da canção “Don’t ever say love me”.

Esta será a segunda colaboração do ano do artista. No início de março, RM gravou “Smoke Sprite”, que integra o álbum “Episode 1: Love” da cantora e compositora sul-coreana SoYoon.

A faixa de número 4, intitulada "Heartbreak Club” conta com a participação de Lee Chanhyuk, produtor e compositor que integra o duo AKMU, juntamente com sua irmã Lee Suhyun.

Já Baekhyun, do grupo de k-pop EXO, participa na canção “When dawn comes again”. Este será o segundo lançamento musical do idol após sua saída do exército. Em abril, Baekhyun lançou “Hello”, canção que faz parte da trilha sonora do k-drama “Dr. Romantic 3”.



[Track List]

Colde - Love Part 2



1. 섬

2. 다시는 사랑한다 말하지 마 (Feat. RM of BTS)

3. 난 아직도

4. 이별클럽 (Feat. LEE CHANHYUK)

5. 그럼에도 불구하고

6. 또 새벽이 오면 (Feat. BAEKHYUN)

7. 정리

8. 넌 쉽게 말했지만



2023 05 04 6PM#Colde #wavy #wavyseoul pic.twitter.com/4AmT0sTZyJ — WAVY (@wavyseoul) May 1, 2023

