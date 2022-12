RM, líder do BTS, lança álbum com parceria de artistas internacionais

"Indigo" é o nome do primeiro álbum oficial de RM, líder do grupo sul-coreano BTS, e conta com a participação de Anderson .Paak, Erykah Badu e vários outros artistas

Líder do grupo de k-pop BTS, RM lançou na madrugada desta sexta-feira, 2, seu primeiro álbum solo oficial. “Indigo” apresenta dez faixas que contam com a colaboração de artistas internacionais e sul-coreanos.

O membro é o segundo integrante a lançar um álbum individual após o anúncio da pausa nas atividades em grupo. J-Hope, nome artístico de Jung Hoseok, foi o primeiro do BTS a divulgar seu trabalho solo com o álbum “Jack in the Box”, lançado em julho deste ano.

Anderson .Paak, Erykah Badu, Tablo, Colde, Paul Blanco e Mahalia, são alguns dos nomes presentes no disco de RM, pseudônimo de Kim Namjoon. Junto com o álbum, o líder do grupo coreano também lançou o videoclipe de “Wild Flower”, faixa em parceria com a sul-coreana Youjeen.

Assista o clipe de "Wild Flower":

Para divulgar o álbum, o idol participou do Tiny Desk Concerts, projeto musical em que os artistas convidados apresentam suas canções de modo intimista, no qual cantou “seoul”, música do EP “mono”, de 2018, além de “Yun” e “Still Life”, faixas do novo álbum com parceria de Erykah Badu e Anderson .Paak, respectivamente.

