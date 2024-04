Silvero Pereira apresenta em Fortaleza músicas do Masked Singer

Silvero Pereira é o vencedor da edição Crédito: Divulgação/Globo

No último domingo, 7, o cearense Silvero Pereira foi revelado como a voz por baixo da fantasia do Bode e se tornou grande vencedor do programa The Masked Singer Brasil, da Rede Globo. Suas últimas apresentações foram interpretando as músicas “Poema” e “Força Estranha”. E com um repertório repleto de músicas populares brasileiras, agora o artista apresenta o show “Canto do Bode Rei”, no Cineteatro São Luiz, no dia 21 de abril em Fortaleza. Ingressos e mais informações sobre o show ainda não foram divulgadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em entrevista ao Vida&Arte, Silvero contou que foi incrível participar do programa, mas ao mesmo tempo muito cansativo, já que ele é gravado inteiro durante um mês em um ritmo intenso envolvendo preparação vocal, aula de voz, dança, balé, ensaios e gravações do programa.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui “Todas as vezes que eu fui deslocado para dentro do estúdio ia camuflado com roupa preta, luva, bota, balaclava, face shield” disse, acrescentando que teve uma espécie de “anjo da guarda” para o ajudar sempre que precisava. “Ninguém mais sabia, nem os jurados, nem a Ivete Sangalo, absolutamente ninguém. E a gente não pode circular pelos corredores sem essa proteção, sem essa camuflagem. Então foi um processo bem exaustivo, cansativo, mas ao mesmo tempo muito desafiador e prazeroso”, declarou o cearense.

Seu nome foi citado para fazer parte das temporadas anteriores do programa, porém nunca conseguiu participar. Leia também | Em passagem por Fortaleza em 2002, Ziraldo visitou a redação do O POVO Silvero Pereira "sempre quis" participar do The Masked Singer Brasil Para o vencedor da quarta edição do The Masked Singer Brasil, fazer parte do show foi algo que sempre quis, por gostar da estrutura que o programa propõe em misturar performance com algo teatral e cênico e possibilita o artista ser co-criador do processo. “Poder conversar com a coreógrafa, com o cara que produz a música e poder levar as informações, as discussões, enfim, as questões que eu sempre trago como minha identidade como artista. E isso me interessava muito nesse programa, e aí finalmente agora veio o convite e eu falei: 'É claro que eu aceito, na verdade já estava o esperando há um bom tempo’”, conta alegre. Cearense vencedor do programa The Masked Singer Brasil é o ator Silvero Pereira Crédito: Reprodução/Globo Sua preparação vocal e física também é um dos pontos que destaca como grande desafio, já que a fantasia pesava em torno de 18 a 20 quilos e a visão dentro dela era muito limitada, fazendo o enxergar apenas pela boca do bode.