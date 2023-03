Xuxa 60 anos: relato de Silvero Pereira emociona Rainha dos Baixinhos

O especial foi uma homenagem à Xuxa, que completa 60 anos de idade no próximo dia 27. Ator cearense disse que era chamado de "paquita"

O programa "Altas Horas", da TV Globo, exibiu na noite deste sábado, 11, um especial em comemoração aos 60 anos da Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel. A atração contou com a participação de familiares, artistas e colegas de trabalho da apresentadora. Dentre os depoimentos dos artistas presentes, o do ator e diretor cearense, Silvero Pereira, arrancou lágrimas da Rainha dos Baixinhos.

O artista descreveu a importância da apresentadora no seu processo de autoconhecimento.

“Eu sempre fui uma criança 'viada' desde pequeninho (...) como criança viada de uma família no interior do Ceará, onde eu conseguia ver o mundo era através da televisão, porque eu sempre soube que eu queria ser artista, mas a minha cidade é um buraco negro sobre cultura”, relatou, sobre a infância em Mombaça, a 300km de Fortaleza.

O ator afirmou que, com a escassez de teatros, escolas de dança e oficinas de arte, sua única referência na época era Xuxa, que encantava as pessoas ao chegar em uma nave espacial. Ele acrescentou que não tinha como referência a drag Queen RuPaul, intitulada como mãe das drags, mas sim Xuxa.

Silvero descreveu que, quando criança, vestia as roupas da mãe e encenava ser uma "paquita" e por esse motivo, foi alvo de comentários homofóbicos proferidos por outras crianças.

“Um dia uns colegas meus me viram dançando a sua música, me apelidaram de paquita e ficaram gritando no portão ‘paquita, paquita’. Eu passei a levar isso pra dentro da escola porque em todo lugar que eu ia eles gritavam e isso era uma dor absurda porque tinham revelado uma coisa que, para mim, deveria estar escondida”, pontuou.

O medo de ter a sua orientação sexual exposta perseguia Silvero, que admitiu, durante a homenagem, que sempre foi paquita. “Eu tinha medo dessa sociedade, mas é tão lindo ver que estou do lado das paquitas hoje e assumi que eu sou paquita, que eu sempre fui paquita”. Neste momento, Silvero não conteve as lágrimas. O ator foi aplaudido pelo público e pela Rainha dos Baixinhos, que também chorou com a declaração.

“Foi sendo paquita que eu cheguei nesse lugar aqui”, concluiu o cearense.

Além de Silvero, outros artistas prestaram homenagem à Xuxa, como os cantores Daniel, Wanessa Camargo e Gloria Groove. As ex-paquitas, o marido, Junno, e a filha de Xuxa, Sasha Meneghel, também estiveram presentes no programa.



