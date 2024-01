Louro Mané é o primeiro desmascarado do The Masked Singer Brasil

Com novos jurados, a temporada atual do programa começou nesse domingo, 21

Caraterizado como ETzinho, Louro Mané do programa de Ana Maria Braga foi o primeiro participante a ser eliminado. Ele enfrentou as batalhas cantando as músicas "Busca Vida", dos Paralamas do Sucesso, e "Carimbador Maluco, nasci há dez mil anos", de Raul Seixas.

A quarta temporada do programa The Masked Singer Brasil estreou nesse domingo, 21. Sob o comando de Ivete Sangalo, novos mascarados subiram ao palco e se apresentaram. Nesta primeira semana, Louro Mané foi o primeiro personagem desmascarado do programa. A temporada conta com 12 participantes que disputam o prêmio de R$ 250 mil .

O programa tem como objetivo convidar o júri e o público a ativar o modo detetive para descobrir quem é a celebridade mascarada com apenas uma apresentação musical e dicas que são reveladas semanalmente no programa.

O comediante Paulo Vieira e o ator José Loreto compõem o júri junto com Sabrina Sato e Taís Araújo. Kenya Sade estreia como repórter nesta nova temporada com interação com os mascarados e com o público pelas redes sociais.

Nesta temporada o programa conta com os seguintes personagens: Bode, Chimarrão, Cuco, Dona Formiga, Etzinho, Livro, Mamãe Abacate, MC Porquinha, Pé de Alface, Preguiça, Sereia Iara e Trevo.

Os 12 participantes foram divididos em três grupos: Crias da Ivete, Babadeiros e Zamourinhos. Nesse domingo foram feitas as atuações dos Zamourinhos; depois das atuações artísticas das máscaras, o público e os jurados votaram em quem seria salvo e desmascarado na primeira semana.

A dinâmica do programa conta com novidades, os jurados agora poderão cancelar a revelação nos dias de dupla eliminação por meio do sino ao lado de sua bancada, mas só poderá ser acionado uma vez e a qualquer momento.

Por fim, a programação também contará com apresentações com participantes virtuais nos estúdios do Rio de Janeiro.