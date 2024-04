BBB 24: festa tem Ivete Sangalo e promoção de passagens aéreas nesta sexta

Latam colocará no ar para o público de casa a Mega Promo, com passagens aéreas a partir de R$ 121 (2.872 pontos LATAM Pass + taxas) o trecho. Veja detalhes exclusivos da festa

A festa do BBB 24 na noite desta sexta-feira, 22, será comandada por Ivete Sangalo.. A companhia aérea Latam levará o conceito “Sem Fronteiras” apresentando os destinos em que opera com voos no Brasil e mundo afora. Além disso, a ação será o pontapé para a divulgação da segunda Mega Promo Latam de 2024.

Veveta chegará à festa desembarcando de um Boeing 787-9 Dreamliner da Latam, que estará projetado em um telão de LED de 10 metros.

O figurino da cantora, desenhado pelo estilista brasileiro Marco Gurgel, terá inspiração no uniforme dos comandantes da Latam. A empresa estuda leiloar a roupa após o programa e destinar o valor arrecadado para uma organização social, a ser escolhida junto de Ivete.