Flay tatua personagem DJ Vitória Régia após vitória no The Masked Singer Brasil

A cantora e participante do BBB 2020 compartilhou a tatuagem nas redes sociais

Após uma vitória emocionante na terceira temporada de "The Masked Singer Brasil", da TV Globo, a cantora Flay decidiu tatuar na pele a personagem DJ Vitória Régia.

"Eu amo ser a Vitória Régia, amo que ela seja eu, amo tudo o que ela me permite ser e amo o que nós somos juntas", declarou-se no Instagram. A arte é do artista plástico Rafael D'Souza.

Em entrevista ao site RG, a cantora paraibana já tinha comentado sobre o desejo de produzir sem rótulos e ser reconhecida pela voz e não apenas como ex-BBB (da edição de 2020).

“A minha vida e arte tem a missão de inspirar pessoas como eu a alcançar lugar de destaque. É sobre uma menina pobre, preta, nordestina, mãe solo, subestimada, que passou a vida passando por cima de todos os 'nãos' que a vida deu em busca do 'sim' e finalmente ele chegou. É uma recompensa de Deus, do universo a uma vida inteira dedicada à algo que faço com tanto amor”, conta em nota à imprensa.

Uma semana antes da vitória no The Masked Singer Brasil, Flay lançou o primeiro álbum da sua carreira solo, marcando a transição para o pop e r&b. O álbum é entitulado "IMPERFEITA" e tem 12 faixas musicais.