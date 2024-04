The Masked Singer: ator cearense Silvero Pereira vence o programa

Vestido de Bode, o ator Silvero Pereira foi o campeão da quarta temporada e superou as fantasias de Sereia Iara e Preguiça; saiba como vitória do cearense aconteceu

A quarta temporada do “The Masked Singer Brasil” terminou neste domingo, 7, com a vitória do Bode, superando as personagens Sereia Iara e Preguiça. O campeão foi o ator cearense Silvero Pereira, que já havia sido mencionado nas edições anteriores do programa.

O participante revelou sua intenção de apresentar o repertório do Bode para o público, desta vez sem a fantasia. Ainda no cenário musical, o cearense compartilhou o lançamento de um álbum com cinco músicas do show "Silvero Interpreta Belchior" para junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a preparação para o The Masked Singer, Silvero afirmou ter “aproveitado ao máximo” as aulas de preparação vocal oferecidas. “Também intensifiquei meus treinos de crossfit e aeróbicos para poder dar conta do peso e resistência dentro da fantasia”, disse ao Gshow.