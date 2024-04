Bode Ioiô retorna ao acervo cearense após restauro e inaugura anexo do Museu do Ceará

Local reúne peças do equipamento cultural e passa a receber o público de segunda a sexta-feira com exposições e mostras do acervo. Prédio oficial do museu tem previsão para ser reaberto ano que vem

Seguindo a história popular cearense, o bode Ioiô retorna após “perambular” por outras regiões e testemunha mais um capítulo da sua centenária trajetória. Desta vez, um dos personagens que marcou a história do Ceará passou por um trabalho de restauração pelo Museu de História Natural do Ceará Prof. Dias da Rocha (MHNCE), da Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Pacoti, a 93 quilômetros de Fortaleza, e retornou ao acervo cearense nesta sexta-feira, 15.

A representação da cultura do Estado está localizada na reserva técnica do Museu do Ceará, que recebeu o nome de “Anexo Bode Ioiô do Museu do Ceará” e está localizada em frente à Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. O espaço foi inaugurado e aberto ao público nesta sexta, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. A inauguração contou com a exibição do bode e a abertura da exposição “Museu Para Quem?”, que segue até maio.

O restauro do Bode Ioiô integra as iniciativas do projeto “Pensar Museus no Ceará”, da Associação de Amigos do Museu do Ceará, aprovado no Edital de Programação Cultural do equipamento. O projeto também inclui diversas atividades como debate, exibição de documentários e a “Formação em Museus”, que percorre seis municípios cearenses por meio do Sistema Estadual de Museus (SEM/CE) ao longo do ano.