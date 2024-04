Em passagem por Fortaleza em 2002, Ziraldo visitou a redação do O POVO

O cartunista e escritor Ziraldo, que morreu nesse sábado,6, aos 91 anos visitou a redação do O POVO em 2002 e conversou sobre a sua trajetória, com os jornalistas presentes. Em uma passagem rápida, ele paralisou o fechamento do impresso porque repórteres, editores e diagramadores queriam ouvir histórias do cartunista.

Durante a passagem, ele também deixou registrado o personagem-símbolo da trajetória de décadas. O Menino Maluquinho foi desenhado em um painel da redação, que era no andar superior de onde hoje se encontra.

