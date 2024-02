Silvero Pereira sobe em trio e canta com Carla Cristina: "Achei que já tinha vivido de tudo"

A dupla entoou a faixa "Como nossos pais", escrita por Belchior e famosa na voz de Elis Regina. O desfile do trio ocorria no circuito Barra Ondina

O ator Silvero Pereira demonstrou toda a sua animação com o Carnaval na noite desta segunda-feira, 12. Na ocasião, o ator subiu no trio elétrico a convite da cantora Carla Cristina.

A dupla performou, de improviso, a música “Como nossos pais”, escrita por Belchior e eternizada na voz de Elis Regina.

O desfile do trio ocorria no circuito Barra Ondina (Dodô), que liga as praias da Barra e Ondina num percurso de aproximadamente cinco horas, tradicional no Carnaval de Salvador.