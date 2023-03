'Silvero Pereira interpreta Belchior' tem novos shows em Fortaleza

O ator cearense Silvero Pereira fará em Fortaleza mais dois shows do espetáculo no qual interpreta canções de Belchior. O artista iniciará em terras alencarinas sua nova turnê com apresentações na próxima sexta-feira, 17, e no próximo sábado, 18. O palco será o Theatro Via Sul e as sessões ocorrerão às 20 horas. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 30.

“Silvero Pereira interpreta Belchior” é um tributo do ator natural de Mombaça ao autor de canções como “A Palo Seco”, “Alucinação”, “Sujeito de Sorte” e “Como Nossos Pais”. Em 2022, ele realizou apresentações no Cineteatro São Luiz contemplando diferentes épocas da carreira de Belchior, cantando músicas como “A Hora do Almoço” e “Paralelas”, além das clássicas já citadas.

Nestas novas sessões, ele acrescentará ao repertório outras canções, a exemplo de “Fotografia 3x4” e “Galos, Noites e Quintais”. Na turnê de 2023, Silvero Pereira passará pelo Rio de Janeiro, por Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Itaquera, Santos, Guarulhos, Jundiaí, Florianópolis, Curitiba, Salvador e Palmas, além de cantar em Fortaleza.

Nos palcos, Silvero estará acompanhado dos músicos Caio Castelo (guitarra), Dândara Marquês (baixo), Joana Lima (teclado), Vladya Mendes (bateria) e Rochanna Farias (sax). As entradas para os shows podem ser adquiridas pelo site Ingresso Digital ou na bilheteria do Theatro Via Sul.

Silvero interpreta Belchior

Quando: sexta-feira, 17, e sábado, 18, às 20 horas

Onde: Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: Plateia baixa - R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Plateia Alta - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Mezanino - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Onde comprar: site Ingresso Digital e na bilheteria do Theatro Via Sul



