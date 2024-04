Aniversário de Fortaleza: passeio gratuito conta história da cidade

O itinerário da programação propõe revelar narrativas urbanas e a memória coletiva da capital cearense a fim de resgatar a autoestima dos moradores da região. Com início às 9 horas, o ponto de encontro será no Passeio Público de Fortaleza .

No sábado, 13 de abril, é comemorado o aniversário de 298 anos de Fortaleza , e o movimento Rolé Brasil promove um passeio pela cidade a fim de apresentar sua história por meio do espaço.

Ao longo do dia, o rolé cultural apresentará monumentos, praças e edifícios que testemunharam a evolução de Fortaleza ao longo dos séculos, como a Praça da Sé, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, a Praça dos Leões, a Igreja da Nossa Senhora do Rosário e a Academia Cearense de Letras.

Praça do Ferreira, Cine Teatro São Luiz, Estação das Artes e Pinacoteca do Ceará também serão visitadas no passeio, que pretende mostrar a atividade cultural em Fortaleza.