Aniversário de Fortaleza: Vanessa da Mata e Preta Gil fazem shows

A cantora e compositora mato-grossense Vanessa da Mata retorna a Fortaleza quase seis meses após sua última passagem. Em outubro de 2023, levou ao público cearense show da turnê "Vem Doce" , que faz referência ao álbum homônimo lançado no mesmo ano. Ela também se apresentou no aniversário de Fortaleza em 2015.

A programação musical conta também com apresentação do grupo Essas Mulheres. Os shows são gratuitos e estão previstos para iniciarem às 18 horas. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Fortaleza nesta quinta-feira, 4.

O aniversário de Fortaleza terá como atrações principais as cantoras Vanessa da Mata e Preta Gil. Os shows serão realizados no Aterrinho da Praia de Iracema em 13 de abril, dia em que serão celebrados os 298 anos da capital cearense.

"Vem Doce": Vanessa da Mata mistura gêneros musicais em novo disco

No show, a intérprete revisita sua trajetória pessoal e musical, unindo novas canções a alguns dos hits já conhecidos do grande público, agora reimaginados para o contexto criativo do projeto.

Com 13 faixas, o disco tem participações especiais do cantor João Gomes e do rapper L7nnon. O trabalho reúne músicas que falam sobre injustiça social, racismo e outros temas "sensíveis do Brasil atual".