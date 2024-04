Tiê celebra 15 anos de música com temporada de shows em Fortaleza

A cantora Tiê retorna a Fortaleza para uma temporada de shows na Caixa Cultural. Trazendo a turnê “Cartas de Amor”, a apresentação da artista na Capital ocorre nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 deste mês.

Com cinco shows marcados no equipamento localizada na Praia de Iracema, a apresentação da cantora paulista celebra seus 15 anos de carreira, no qual serão apresentados os grandes sucessos da trajetória, como “A Noite”, “Amuleto”, “Mexeu comigo” e “Piscar o olho”.

