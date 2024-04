Espetáculo inspirado nas obras de Leonilson acontece na Pinacoteca

Espetáculo inspirado em Leonilson e oficina de bordado acontecem no primeiro o fim de semana de abril Crédito: Marilia Camelo/ Divulgação Pinacoteca do Ceará

Acontece nesse primeiro fim de semana do mês de abril, na Pinacoteca do Ceará, uma série de atividades para explorar, da performance ao bordado, as obras de Leonilson em diferentes linguagens artísticas. Entre elas, "Oficinas de Ateliê Bordado: usando as mãos" e a "Performance-dança: O Tempo da Paixão ou o Desejo é um Lago Azul", de Andréa Bardawil, sobre a arte do cearense. A programação vai apresentar aos visitantes as principais obras da "Mostra Bonito pra Chover" e da exposição "Leonilson: Montanhas protetoras e ao longe, vulcões, rios, furacões, mares, abismos e Das amizades", na sexta-feira, 5.

No sábado, 6, o museu realiza as "Oficinas de Ateliê - Bordado: usando as mãos", que ocorre das 14 horas às 16 horas, com a tradutora e intérprete de Libras Samantha Alves. A atividade foi pensada como um espaço de partilha e experimentação no bordado a partir das obras presentes na exposição "Leonilson e Das Amizades".

Leonilson e a Geração 80: mostra contextualiza artista em seu tempo Outra atividade sobre a obra do artista cearense também acontece no sábado, “Percursos Entrelaçados: em viagem abro fendas”, que vai propor um olhar sensível para as obras da exposição “Leonilson e Das Amizades”.

Performance Tempo da Paixão ou o Desejo é um Lago Azul

A performance-dança "O Tempo da Paixão ou o Desejo é um Lago Azul", da Companhia da Arte Andanças, é um dos destaques do fim de semana do local, que tem inspirações no trabalho de Leonilson e está em exibição no museu desde dezembro de 2023. A atividade trata sobre desejo, sentimentos e impressões que perpassam o artista e sua obra. O trabalho tem concepção, direção e composição coreográfica de Andréa Bardawil e é realizado pelos intérpretes-criadores Carlos Antônio dos Santos, Márcio Medeiros, Possidônio Montenegro e Sâmia Bittencourt. Para os autores, o trabalho de Leonilson inspira pela intensidade e relação com o corpo. O bordado e a costura, tão comuns nas obras do artista, dão sentido à vida, que se afirma a cada dia.



Programação do 1º fim de semana de abril na Pinacoteca do Ceará

Sexta-feira, 5 de abril

15 horas às 16 horas: Visitas mediadas da Mostra Bonito pra chover e exposição “Leonilson: Montanhas protetoras e ao longe, vulcões, rios, furacões, mares, abismos e Das amizades”.

Sábado, 6 de abril 14 horas às 16 horas: Oficinas de Ateliê - Bordado: usando as mãos Mediação: Samantha Alves



Onde: Ateliê 3 da Pinacoteca do Ceará



Para pessoas surdas e sinalizantes em Libras a partir de 15 anos

15 horas às 16 horas: Mostra Bonito pra chover e exposição “Leonilson: Montanhas protetoras e ao longe, vulcões, rios, furacões, mares, abismos e Das amizades”