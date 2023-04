Companhia aérea realiza desconto em passagens no aniversário de Fortaleza

A Gol realiza no mês de abril promoção para a cidade de Fortaleza em virtude do aniversário de 297 anos, que acontece no dia 13, quinta-feira. Na data celebrativa, a companhia aérea disponibilizará promocodes para obter descontos de 5% em passagens partindo ou com destino a capital cearense.

Os cupons valem apenas para o dia do aniversário da cidade, de 0h00 às 23h59min, e poderão ser habilitados tanto no site quanto no aplicativo da Gol, usando o código FORTALEZA5.

O período para realizar a viagem é maior, tendo início na data de comemoração até o dia 30 de junho.

Segundo as regras da promoção Cidades em Festa, a ida e volta são obrigatórias, e a promoção vale apenas para os voos operados pela própria Gol. Todas as compras podem ser parceladas em até 5x sem juros no cartão de crédito.

Além de Fortaleza, a companhia aérea também disponibilizará promoções para outras duas cidades aniversariantes do mês. Cuiabá que no dia 8 completará 304 anos e Brasília, capital federal celebrará 63 anos no dia 21 de abril. Ambas terão desconto de 10%.

*Termos e Condições

Promocode: CUIABA10

Tipo de viagem: ida e volta.

Período de voo: de 8/04/2023 a 30/06/2023.

Período de venda: 0h00 de 8/04/2023 às 23h59 de 8/04/2023.

Promocode: 10% de desconto para as primeiras 500 transações. Válido apenas para voos com origem ou destino Cuiabá (CGB) operados pela Gol.

Canais de venda: website e app Gol.



Promocode: FORTALEZA5

Tipo de viagem: ida e volta.

Período de voo: de 13/04/2023 a 30/06/2023.

Período de venda: 0h00 de 13/04/2023 às 23h59 de 13/04/2023.

Promocode: 5% de desconto para as primeiras 500 transações. Válido apenas para voos com origem ou destino Fortaleza (FOR) operados pela Gol.

Canais de venda: website e app Gol.



Promocode: BRASILIA10

Tipo de viagem: ida e volta.

Período de voo: de 21/04/2023 a 30/06/2023.

Período de venda: 0h00 de 21/04/2023 às 23h59 de 21/04/2023.

Promocode: 10% de desconto para as primeiras 500 transações. Válido apenas para voos com origem ou destino Brasília (BSB) operados pela Gol.

Canais de venda: website e app Gol.

