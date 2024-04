FBC e BNegão fazem show gratuito em Fortaleza na sexta-feira, 12

Disputando a oportunidade de se apresentarem no Circo Voador , casa de shows histórica do Rio de Janeiro, os três selecionados também vão receber prêmios de R$12 mil para o primeiro lugar, R$8 mil para o segundo lugar e R$6 mil para o terceiro finalista.

A grande final do Festival de Música de Juventude de 2024 está próxima de acontecer. Os finalistas da sexta edição do evento, Iaiá do Vovô, Garotos da Capital e Yayá Vilas Boas se apresentam na próxima sexta-feira, 12, na Praia de Iracema, em local a confirmar.

Com início às 17 horas, a final do 6º Festival de Música de Juventude também conta com show do cearense Mateus Fazeno Rock.

Além do músico, o rapper FBC volta a Fortaleza após show no Festival Zepelim em agosto de 2023. O show do artista mineiro conta com a participação especial de BNegão, vocalista da banda Planet Hemp.



Programação Festival de Música de Juventude 2024



Iaiá do Vovô



Garotos da Capital



Yayá Vilas Boas



Mateus Fazeno Rock



FBC



BNegão

