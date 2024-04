Duda Beat faz show em Fortaleza em maio; veja capa do novo disco

A cantora Duda Beat anunciou as primeiras datas de sua turnê “Tara & Tour” e Fortaleza está entre as cidades que receberão o evento. A apresentação na capital cearense acontece no dia 18 de maio, no Naútico Clube.

O 1º lote de ingressos para o show em Fortaleza já está sendo vendido no site Bilheteria Digital. Os valores vão de R$180 (mais taxa de R$18) a entrada inteira e R$90 (mais taxa de R$9) a meia e o ingresso social.

