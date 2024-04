São João de Maracanaú 2024 tem shows de Alok, Léo Santana e Nattan

Prefeitura de Maracanaú divulgou programação musical com oito dias de festa e 28 atrações; saiba mais

Mais uma festa do São João de Maracanaú se aproxima. O evento, que é considerado um dos maiores do Brasil nesta época do ano, acontecerá entre os dias 31 de maio e 22 de junho. A programação musical inclui grandes nomes cearenses e nacionais.



Com ambientação junina e comidas típicas, a festa terá Taty Girl na abertura da festa. De acordo com a programação divulgada pela Prefeitura de Maracanaú, se apresentam no evento nomes como Mari Fernandes, Wesley Safadão, Alok, Matheus Fernandes, Manu Batidão, Xand Avião, Nattan, Felipe Amorin e outros.

São João de Maracanaú 2024: programação completa

Sexta-feira, 31 de maio

Taty Girl

Mari Fernandes

Seu Jorge

Sábado, 1º de junho

Wesley Safadão

Erick Land

Matheus Fernandes

Sexta-feira, 7 de junho

Tarcísio do Acordeon

Henry Freitas

Manu Batidão

Sábado, 8 de junho

Xand Avião

Murilo Huff

Sexta-feira, 14 de junho

Nattan

Zé Cantor

Ramon & Radinho

Sábado, 15 de junho

Léo Santana

Felipe Amorim

Lucas Cantor

Sexta-feira, 21 de junho

Alok

Lagosta Bronzeada

Forró do Bom

Michele Andrade

Sábado, 22 de junho

Dilsinho

Forró Real

Dennis DJ

Debora Lee

Lazzaro Gama

São João de Maracanaú 2024