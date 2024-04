Luis Felipe Gama faz show gratuito neste sábado, 6, no CCBNB

Pianista Luis Felipe Gama integra programação do Jazz em Cena com show neste sábado, 6, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB)

O show do artista faz parte da programação do projeto “Jazz em Cena” , que acontece na Capital desde 2015, e terá participação dos músicos cearenses Miqueias dos Santos e André Benedecti.

O compositor e pianista Luis Felipe Fama se apresenta em Fortaleza neste sábado, 6, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), a partir das 19 horas.

Com início marcado para às 19 horas, o evento gratuito em Fortaleza faz parte da programação de lançamento de "Pássaro Mago", canção de Luis Felipe em parceria com a cantora Regina Kinjo e que faz parte do projeto "Trípticos".

Além da apresentação de Luis Felipe Gama no CCBNB, a nova edição do "Jazz em Cena" contará com shows dos cantores e compositores cearenses Zé Eugênio e Anastácia.

