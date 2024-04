Nattan volta a fazer shows após problema de saúde: "Estou novo"

O cantor cearense Nattan voltou aos palcos com show em Aracaju após passar por problema de saúde no início de janeiro

O show em Aracaju no último dia 9 marcou, então, o retorno aos palcos. “Agora estou novo, novíssimo. Reeducando o canto, aprendendo a cantar certo e a falar da maneira certa”, disse Nattan em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da RecordTV, que acompanhou o show do cearense na capital sergipana.

“Sem voz você não consegue fazer nada. Não consegue lançar um álbum, gravar um programa… É a mesma coisa que tirar as rodas de uma bicicleta”, afirmou. Em seu perfil no Instagram, Nattan disse que está “com o coração cheio de amor” na volta aos palcos e agradeceu ao público de Aracaju pela recepção.

O próximo show de Nattan pela turnê Desmanttelo será no sábado, 23, em Palmas (TO). O roteiro do cearense inclui outras cidades, como Maceió (AL), Brasília (DF) e Manaus (AM), mas ainda sem datas definidas.