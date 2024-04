Bruno Mars marca shows em Las Vegas para pagar dívida, diz site

Residência de Bruno Mars em Las Vegas deve continuar até quitação de dívida do cantor com jogos de aposta Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Bruno Mars pode estar devendo cerca de 50 milhões de dólares (aproximadamente R$ 250 milhões) ao MGM Casino Resorts, principal rede de cassinos de Las Vegas, nos Estados Unidos. A informação foi relatada pelo site NewsNation, que detalhou que os problemas do músico com a MGM tiveram início em 2016, quando Bruno estreou a residência de apresentações em Las Vegas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Realizando anualmente shows no local, o dono dos hits “Uptown Funk” e “Talking to the Moon” passou a acumular dívidas com jogos de apostas.

LEIA TAMBÉM | Timothée Chalamet será Bob Dylan em cinebiografia; veja imagens "Bruno fatura 90 milhões de dólares por ano [com os shows em Vegas], que se transformam em 60 milhões depois de pagar os impostos. Ele usa o que sobra para quitar as dívidas [com a MGM]. Resta pouco para ele", revelou uma fonte ao site.

