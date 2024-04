Tainá Müller relembra burnout durante gravações de série

Em entrevista, Tainá Müller relembrou ter sido diagnosticada com burnout durante as gravações da segunda temporada de "Bom dia, Verônica"

Tainá Müller, que estrela “Bom Dia, Verônica”, revelou ter sido diagnosticada com burnout durante as gravações da série. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz afirmou que seu “corpo pifou” e precisou de uma “séria jornada de recuperação”.

Ela relembra que trabalhava 12 horas por dia durante as gravações da segunda temporada do seriado, declarando que precisava estar “em estado de alerta constante, com cenas tensas”.

“Precisei me isolar, porque não podia pegar Covid e parar toda a produção. Além disso, havia um caminhão emocional de traumas por causa da pandemia”, contou, completando que logo ao fim das gravações, entrou em cartaz com a peça “Brilho eterno”.