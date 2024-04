Rock in Rio 2024: Mariah Carey e Cyndi Lauper são confirmadas

As cantoras Mariah Carey e Cyndi Lauper foram anunciadas na programação do Rock in Rio 2024

A cantora estadunidense Mariah Carey foi anunciada na edição de 2024 do Rock in Rio. A novidade na programação foi revelada nesta segunda-feira, 18, nas redes sociais do festival brasileiro.

Conhecida por diversos hits do pop internacional, a apresentação da "Rainha do Natal" ocorre no dia 22 setembro. O festival no Rio de Janeiro terá shows nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cyndi Lauper faz show no Rock in Rio 2024

Lenda do rock'n'roll, cantora Cyndi Lauper também foi confirmada no Rock in Rio 2024. O show da artista, dona dos hits "Girls Just Want To Have Fun" e "True Colors", será no dia 20 de setembro.