Cearense, pai da apresentadora Eliana, morre aos 92 anos

O cearense José Bezerra, pai da apresentadora Eliana, faleceu aos 92 anos nesta terça-feira, 19. Ele morava com a artista desde 2023, quando começou a enfrentar problemas de saúde.

Bezerra chegou a ser internado no ano passado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, não aguentou o tratamento, segundo a informação confirmada pela equipe de Eliana à coluna do Leo Dias.

