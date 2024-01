Ana Hickmann é homenageada em mural de artista cearense: ‘Me emocionei’

O artista cearense Wanderson Petrova homenageou Ana Hickmann com mural no Crato; obra tem frases motivacionais escritas por mulheres da região

“As mulheres que moram na mesma rua que eu e minha mãe, minhas tias e todas que eu conheci ou admiro, são tão imensas, gigantes e tão inspiradoras. Temos tanto a aprender com vocês”, escreveu Wanderson em publicação no Instagram .

A apresentadora Ana Hickmann ganhou uma homenagem bastante especial feita no Ceará. O artista cearense Wanderson Petrova, conhecido por pintar grandes murais com rostos de personalidades, homenageou a empresária em um muro na cidade do Crato.

Com a repercussão da homenagem, Ana Hickmann comentou nas publicações e agradeceu o carinho: “Me emocionei muito! Obrigada por não soltarem a minha mão. Que homenagem mais linda! Todo meu carinho para vocês.”.

Artista cearense Wanderson Petrova homenageou Ana Hickmann com mural no Crato Crédito: Deivison Braga/Divulgação

Rita Lee também foi homenageada em mural de artista cearense

Natural do Crato, Wanderson pintou um mural com o rosto de Rita Lee (1947-2023) em três fases de sua trajetória.

“‘Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá, colegas dirão que farei falta no mundo da música, quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída’”, imaginou a estrela do rock”, escreveu o cearense.

Muralista desde a juventude, Wanderson Petrova já criou obras de vários artistas nacionais e internacionais, como Madonna - sendo parabenizado pela própria cantora -, Miley Cyrus, Anitta, Jojo Toddynho e Marília Mendonça.

