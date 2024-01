Atriz cearense celebra casamento em final de 'Terra e Paixão'

Vencedora do Prêmio Shell de Melhor Atriz, a atriz trans cearense Verónica Valenttino celebrou casamento de Ramiro e Kelvin no último capítulo da novela "Terra e Paixão"

O episódio foi exibido na última sexta-feira, 19. Em seu perfil no Instagram , ela comemorou a oportunidade e destacou os bastidores da aparição. “E foi ao ar hoje o último capítulo de ‘Terra e Paixão’ com minha pequena, mas especialíssima participação! Celebrar o amor , em qualquer forma, é o que matará todo preconceito que ainda mata muites de nós!”, escreveu.

A atriz trans cearense Verónica Valenttino fez uma participação especial no último capítulo da novela “Terra e Paixão”, da TV Globo. Com sua personagem, a artista fez a celebração do casamento de Ramiro e Kelvin , que protagonizaram o primeiro casamento entre homens em uma novela da faixa das 21 horas na emissora.

Em uma das postagens, Verónica reuniu trechos do casamento entre Ramiro e Kelvin, vividos pelos atores Amaury Lorenzo e Diego Martins, respectivamente. “Esse registro já está na história!”, escreveu a atriz.

Verónica Valenttino foi a primeira atriz trans a ganhar o Prêmio Shell de Melhor Atriz, considerado um dos principais das artes cênicas no Brasil.

A cearense também foi reconhecida na categoria “Revelação em Musicais” no prêmio Bibi Ferreira. As duas premiações vieram a partir do musical “Brenda Lee e o Palácio das Princesas”.

Egressa do curso de Artes Cênicas do Instituto Federal do Ceará (IFCE), Verónica começou a carreira como cantora e atriz na Capital nos anos 2000. Na peça "Brenda Lee e o Palácio das Princesas", ela interpreta a protagonista que dá nome ao espetáculo.