Filmes cearenses integram Mostra Internacional de Cinema de SP

Nesta quarta-feira, 24, terá a primeira exibição do filme "Estranho Caminho" (2023) , de Guto Parente . O longa-metragem, com produção da Tardo Filmes, foi vencedor dos prêmios de Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia e Melhor Atuação no Festival de Tribeca.

A data também marca a segunda exibição do filme "Represa" (2023), de Diego Hoefel, premiado no Festival de Vitória. Na trama, Lucas atravessa o Brasil para visitar o local de nascimento da mãe e se aproxima de um irmão que nunca conheceu.

Já o drama "Mais Pesado É o Céu" (2023), de Petrus Cariry, será exibido nos dias 27 e 30 de outubro. A primeira sessão terá a participação do ator Matheus Nachtergale, um dos protagonistas do drama premiado em Gramado, e da produtora Bárbara Cariry.

Apresentação especial de "Corisco e Dadá"

O evento também promove uma apresentação especial do filme "Corisco e Dadá" (1996), dirigido e roteirizado por Rosemberg Cariry. O título foi restaurado a partir de negativos de imagem e som originais.

O processo foi realizado com apoio da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e do Arquivo Nacional, além de Link Digital, Iluminura Filmes e Mapa Filmes.

47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

A 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo reúne produções nacionais e internacionais do cinema contemporâneo. Ao todo, o evento exibe 362 títulos de 96 países.