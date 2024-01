Inscrições para a 13ª Mostra Ecofalante de Cinema são prorrogadas

As inscrições na 13ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema foram prorrogadas. Para a Competição Latina-Americana e Territórios Brasileiros, a data para submissão dos filmes é até 30 de janeiro; já no caso do Concurso Curta, o prazo limite é até 18 de fevereiro.

O regulamento e o formulário de inscrição para a Competição Latino-Americana e a Competição Territórios Brasileiros estão disponíveis no site. As inscrições para o Concurso Curta Ecofalante podem ser feitas aqui.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Saiba mais | Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 18, até domingo, 21