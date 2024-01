The Voice Brasil: edições são removidas do Globoplay

As edições do programa musical The Voice Brasil foram removidas do catálogo do Globoplay após o cancelamento da competição

Todas as edições do The Voice Brasil, de 2012 a 2023, foram removidas pela Globo do catálogo do serviço de streaming da emissora, o Globoplay, após o cancelamento do programa.

A retirada das temporadas faz parte do contrato que a empresa tem com a marca The Voice, originalmente produzido na Holanda pela a ITV Studios.



