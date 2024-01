Alec Baldwin volta a ser acusado por homicídio culposo em set de filmagem

Com a retomada do caso arquivado em 2023, Alec Baldwin voltou a ser acusado de homicídio culposo pela morte de Halyna Hutchins, em set do filme Rust

Em abril de 2023, a acusação de homicídio culposo contra o ator Alec Baldwin, de 65 anos de idade, pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, foi arquivada pela promotoria, alegando precisar de mais provas e mais tempo para a apuração efetiva do caso. No entanto, nesta sexta-feira, 19, o júri de Santa Fé, do estado do Novo México, nos Estados Unidos, decidiu reabrir o caso.

A decisão foi tomada após uma análise de uma perícia forense independente, alegando que Baldwin precisou apertar o gatilho do revólver que ele estava utilizando para dispará-la, concluindo que a arma não dispararia sem ser acionada.

A defensoria de Baldwin se sustenta com o argumento de que a arma do crime poderia ter sido modificada antes do disparo e que o ator não teria acionado o gatilho.