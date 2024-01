Filme cearense vence com 'Melhor Roteiro' em festival internacional

O filme cearense “Tereza & Bruno” ganhou mais um reconhecimento. Desta vez, o curta-metragem venceu a categoria de “Melhor Roteiro” do Festival Internacional de Cinema Independente , o CineMaz, na terça-feira, 19. A produção já acumula quatro prêmios desde a primeira exibição em novembro do ano passado.

“Cada festival que somos selecionados, cada indicação e cada prêmio, tudo é uma alegria imensa! Fazer cinema independente é um ato de resiliência porque o acesso à cultura é elitizado e o cinema independente é democrático, preza pela diversidade de narrativas, abre espaço para questões sociais, culturais e políticas, principalmente assuntos que na maioria das vezes não são comentados pela mídia”, diz a diretora do filme, Rosane Gurgel.

Além do Ceará, o filme chegou ao Pará, Pernambuco, São Paulo e Paraná, rendendo a “Tereza & Bruno” também os prêmios de: Melhor Filme, na 6ª Mostra de Cinema de Fama (MG); Melhor Curta-metragem Documentário, no Cinephiles Choice Award (em Canhotinho, de Pernambuco); Melhor Trilha Sonora, no OFF Pocket Film Festival (em Santarém, no Pará); e Menção Honrosa no Bee Film Festival (em Curitiba, Paraná).

Assista o trailer do filme cearense "Tereza & Bruno":

Para a temporada de 2023, o curta já está inscrito em outras dez mostras nacionais e internacionais. Protagonista do curta e filho de Tereza, o jornalista Bruno de Castro ressalta o cuidado e respeito com que a produção foi feita.