Dubladores brasileiros fazem campanha sobre uso de IA

Dubladores brasileiros fazem campanha para regulamentar o uso de inteligência artificial (IA) com a hashtag #dublagemviva

Os artistas gravaram vídeos para as redes sociais, onde dizem o nome e a hashtag #dublagemviva.

O que dizem os dubladores brasileiros

“Neste momento histórico, nós, profissionais de Dublagem do Brasil, nos manifestamos pela regulamentação do uso de Inteligência Artificial (IA) em nosso setor e em todo setor de arte e cultura considerando que ela pode trazer muitos prejuízos”, diz o manifesto do movimento.

“A regulamentação deve ser elaborada de forma a equilibrar os avanços tecnológicos com a preservação de empregos e garantir a qualidade da dublagem, mantendo o respeito aos profissionais e à indústria audiovisual, que possui imensa cadeia produtiva”, salienta o infrome.

Além das fronteiras

O movimento conta a parceria entre outras instituições que cuidam da dublagem ao redor do mundo como a National Association of Voice Actors (Nava), United Voice Artists (UVA), Organización de Voces Unidas (OVU) e Sindicato de Actores de Voz y Voice Talents de Madrid (AVTA).



CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui